Spagna: governo, 218 milioni di euro di aiuti per trasformazione digitale ed ecologica dell'industria

- Il ministero dell'Industria, del commercio e del turismo spagnolo ha lanciato due linee di aiuti per un valore di 218 milioni di euro per incentivare la trasformazione digitale ed ecologica dell'industria. Secondo quanto reso noto in un comunicato, il termine per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle imprese, concesse nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) scatterà a partire da oggi e terminerà il 28 giugno. Le aree tematiche del bando coprono aspetti quali l'economia circolare e l'eco-innovazione applicata al miglioramento delle catene del valore, la decarbonizzazione, l'efficienza energetica, le nuove fonti di energia rinnovabile e la riduzione delle emissioni inquinanti, i materiali e i prodotti avanzati, l'innovazione nei processi di qualità e sicurezza. (Spm)