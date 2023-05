Milano: tentativo di suicidio a Bonola, M1 chiusa tra Qt8 e Molino Dorino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atm comunica di aver chiuso la M1 tra QT8 e Molino Dorino dopo un tentativo di suicidio. In questa tratta i treni sono sostituiti da bus, in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico. Aperta normalmente nelle tratte Sesto-Bisceglie, Sesto-QT8 e Rho Fiera-Molino Dorino. In alternativa per Rho Fiera usate le linee S. Considerate maggiori possibili attese: i treni potrebbero essere rallentati. Seguono aggiornamenti.(Com)