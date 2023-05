Sport: oggi torneo interparrocchiale di calcio a 5 con le Acli di Roma e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ci sarà il grande ritorno del torneo interparrocchiale di calcio a 5 "San Giovanni Paolo II", che giunge così alla tredicesima edizione. L'iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia e con il patrocinio della Regione Lazio, del comitato regionale Lazio del Coni, dell'assessorato allo Sport del Comune di Roma e dell'ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport del Vicariato di Roma. Saranno 10 le squadre, di altrettante parrocchie sparse su tutto il territorio della Capitale, a scendere in campo. "La promozione dello sport e dei suoi valori - commenta Luca Serangeli, presidente Us Acli Roma - è sempre al centro della nostra attività, ed è davvero una grande soddisfazione vivere queste giornate così ricche di eventi e di atleti che si impegnano per trionfare nel proprio sport e nella propria categoria. Un grande ringraziamento alle tantissime persone che si impegnano ogni giorno affinché tutto questo sia possibile". (segue) (Com)