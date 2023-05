Sport: oggi torneo interparrocchiale di calcio a 5 con le Acli di Roma e provincia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo anche molto contenti - aggiunge Serangeli - di dare il via alla tredicesima edizione del torneo delle parrocchie dedicato a San Giovanni Paolo II, un appuntamento ormai tradizionale che permette il confronto tra tante realtà romane che si sfidano avendo sempre ben in mente i valori di condivisione, integrazione e solidarietà che sono propri dello sport e non solo". Per Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia: "Il torneo delle parrocchie è un appuntamento fondamentale nel calendario del Sistema delle Acli di Roma. Assume poi un significato ancora più importante dopo la pandemia perché, andando oltre la valenza sportiva ed educativa che è propria del dna dell'Us Acli, contribuisce anche a costruire legami vivi puntando sull'inclusione, sul dialogo interculturale e sulla fratellanza". (Com)