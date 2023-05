Maltempo: Musumeci, prima gestire emergenza, su commissario ricostruzione inutile polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la gestione delle ricostruzioni "sto predisponendo un progetto di legge" che prevede "un modello nazionale". Lo ha detto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ospite della trasmissione "Mattino cinque news" su Canale 5 parlando della ricostruzione in Emilia-Romagna. “Il commissario, anche se non dovesse essere il presidente della Regione, non nel caso specifico, ma in generale, deve essere approvato dal presidente della Regione, che ha una concorrenza in materia. Stiamo parlando del nulla - ha sottolineato Musumeci -: prima bisogna gestire l'emergenza. Chi solleva il caso del commissario per la ricostruzione sa di dire una cosa inutile per alimentare un'altrettanto inutile polemica", ha ribadito Musumeci.(Rin)