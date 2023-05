Turchia: presidente Erdogan, non abbandoneremo la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi ha vinto “è la Turchia e noi non abbandoneremo mai la democrazia”. Lo ha dichiarato ieri il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Istanbul, durante un discorso ai suoi sostenitori, in cui ha annunciato la sua vittoria al ballottaggio delle elezioni presidenziali. Come riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, si tratta di un riferimento all’esortazione rivolta ai cittadini turchi dal suo rivale, Kemal Kilicdaroglu, mentre si apprestava a votare in un seggio di Ankara, affinché votassero “per la vera democrazia e la libertà” e “per disfarsi di un regime autoritario”. “Chi è a servizio del popolo non è mai sconfitto”, ha aggiunto Erdogan, che si appresta quindi a iniziare il suo terzo mandato come presidente della Repubblica di Turchia. Nella stessa giornata di ieri, a urne ancora aperte, il neo-riconfermato presidente aveva dichiarato che è tempo di “difendere la volontà del popolo fino all’ultimo”. Inoltre, uscendo dal seggio di Istanbul nel quale aveva appena votato, al gruppo di persone che lo attendeva fuori per applaudirlo, aveva parlato di “calunnie di ogni tipo” pronunciate contro di lui, precisando di “confidare nel buon senso dei cittadini”. (Res)