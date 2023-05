Yemen: bambino ucciso dagli Houthi mentre pascolava il gregge nel sud-ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di dieci anni è stato ucciso dalla milizia sciita yemenita degli Houthi, mentre pascolava il suo gregge di pecore a Jaishan, nel governatorato di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen. Lo ha riferito ieri l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando fonti locali. Queste ultime hanno spiegato che cinque uomini della milizia degli Houthi avevano fermato il bambino, Hamad Amin Abdo Muhammad Quha, e lo avevano colpito alla testa con proiettili di arma da fuoco. Quindi, avevano portato via il corpo del bambino e avevano arrestato la sua famiglia, conducendola in una “prigione segreta”. “Al Arabiya”, inoltre, citando un comunicato stampa diffuso lo scorso 26 maggio dall’organizzazione per i diritti umani Mayyum, ha riferito che gli Houthi, avevano assediato i villaggi di Al Mahara, Habeel al Makidim e Al Kharaba, del distretto di Al Hasha, nel governatorato meridionale di Al Dalea. Durante l’assedio, durato cinque giorni, avevano catturato 72 persone, tra le quali 15 bambini. Secondo l’organizzazione Mayyum, inoltre, gli Houthi avevano impedito l’accesso degli operatori umanitari ai tre villaggi, catturando chiunque tentasse di fuggire. Mayyum ha spiegato che la “campagna” della milizia sciita in questi tre villaggi era scattata quando i loro abitanti avevano rifiutato di cedere ad essa il controllo di una diga e di accordare il permesso per la realizzazione di un pozzo artesiano. La popolazione dei tre villaggi, ha aggiunto Mayyum, temeva che il pozzo prosciugasse la loro unica risorsa idrica disponibile, in una zona che soffre di penuria d’acqua. (Res)