Siria: missili di Israele colpiscono base aerea con postazioni Hezbollah vicino Damasco

- Due serie di missili israeliani hanno colpito ieri sera una base della Difesa aerea della Siria, dove si sospettava che ci fossero “milizie del movimento sciita libanese Hezbollah”, a Hafir al Fawqa, vicino Damasco, prendendo di mira anche l’aeroporto internazionale della città. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, aggiungendo che un missile lanciato “probabilmente” dalla Difesa aerea siriana è atterrato in prossimità di Masaken Ras al Nabaa. Un numero non specificato di ambulanze si è precipitato sul posto, ma non si hanno segnalazioni di vittime. Sohr ricorda che questo è il 17mo attacco che Israele sferra in territorio siriano dall’inizio dell’anno. L’ultimo era stato lanciato lo scorso 6 maggio, quando tre combattenti di milizie filo-iraniane, cinque ufficiali e un sottoufficiale delle Forze armate siriane erano rimaste uccise durante i bombardamenti aerei sull’aeroporto militare di Al Nairab, sul vicino aeroporto internazionale di Aleppo e sull’area delle industrie della Difesa aerea siriana di Al Safira. (Res)