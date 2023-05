Iran: comandante Forze armate, “sicurezza ristabilita al confine con l’Afghanistan”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lungo il confine tra l’Iran e l’Afghanistan, “la sicurezza è stata completamente ristabilita” e “la frontiera è sotto il pieno controllo delle Forze armate iraniane”. Lo ha annunciato il comandante dei reparti di terra delle Forze armate iraniane, il generale di brigata Kiumourth Heidari, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”. Durante la sua visita di ispezione lungo il tratto di confine tra Iran e Afghanistan nella regione del Sistan e Balochistan, Haidari ha precisato che la presenza di militari iraniani nell’area “non significa che ci sia una minaccia per noi”, ma è una misura “per il controllo della sicurezza”. “Finché un Paese che confina con noi rispetta le leggi internazionali, noi dimostreremo reciproco rispetto e manterremo relazioni di buon vicinato”, ha aggiunto Heidari, “ma se abbiamo il sospetto che non voglia rispettare queste leggi, avrà un altro trattamento”. Un riferimento agli scontri avvenuti lo scorso sabato, in uno scontro tra le guardie di frontiera iraniane e combattenti talebani, nella provincia di Nimroz. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, ieri è stata una giornata di relativa calma, anche perché Iran e Afghanistan hanno concordato di inviare “squadre di osservatori” al confine, per attenuare le tensioni dei giorni precedenti, dovute a controversie relative alla gestione condivisa del bacino del fiume Helmand. (Res)