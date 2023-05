Filippine: autorità in allerta per l'arrivo del tifone Mawar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità delle Filippine hanno messo in guardia dal rischio di inondazioni e frane in vista dell'arrivo del tifone Mawar. Il tifone ha investito Guam la scorsa settimana, ed è stato il più violento nel suo genere ad attraversare il territorio statunitense da due decenni a questa parte. Nelle Filippine le autorità hanno ordinato l'evacuazione preventiva di centinaia di villaggi nelle province settentrionali del Paese, hanno chiuso scuole e uffici e hanno emesso un divieto di navigazione per la giornata di oggi. (Fim)