Vietnam: esportazioni in calo dell'11,6 per cento nei primi 5 mesi del 2023

- Il Vietnam ha registrato un calo delle esportazioni dell'11,6 per cento su base annua nei primi cinque mesi del 2023, a 136,17 miliardi di dollari. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese, che riflettono il sensibile calo della domanda globale di smartphone. Tra gennaio e maggio la produzione industriale del Paese è calata del 2 per cento su base annua, mentre i prezzi medi al consumo sono aumentati del 3,55 per cento. Le importazioni sono calate del 17,9 per cento nel medesimo periodo, a 126,37 miliardi di dollari, risultando in un attivo della bilancia commerciale pari a 9,8 miliardi di dollari. (segue) (Fim)