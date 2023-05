Iraq: conclusa operazione congiunta Forze armate e combattenti curdi contro Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione delle operazioni delle forze di sicurezza curde Asayish ha annunciato la conclusione di un’operazione congiunta con i combattenti peshmerga, anch’essi curdi, e con il ministero della Difesa dell’Iraq, per respingere l’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) da diverse regioni del Paese. Anche il portavoce del servizio antiterrorismo dell’Iraq, Sabah al Numan, ha riferito ieri all’agenzia di stampa irachena “Ina”, della conclusione delle operazioni, durate in tutto sei mesi. “Il lavoro del servizio antiterrorismo si concentra attualmente su operazioni specifiche, fondate su informazioni precise”, ha spiegato Al Numan, “e tali operazioni si svolgono in aree lontane dai centri abitati e situate in territori di difficile gestione”, nel quali la conformazione orografica favorisce la fuga e le imboscate dei gruppi armati. In particolare, ha aggiunto, l’ultima operazione ha avuto come teatro le catene montuose di Hamrin e Makhmour e alcune vallate, come il Wadi Al Shay, nel nord del Paese. Come spiega Al Numan, infatti, in queste aree si trovano grotte naturali, oltre a “nascondigli artificiali” realizzati ad arte dall’Is. Il portavoce del servizio antiterrorismo iracheno ha quindi sottolineato che per condurre l’operazione è stata indispensabile, oltre all’accurata raccolta di informazioni, anche la coordinazione con “i reparti combattenti” dell’Iraq, ossia gli Asayish e i peshmerga, grazie alla quale dall’inizio dell’anno sono stati uccisi 35 terroristi e ne sono stati arrestati 55. (Irb)