Spagna: elezioni amministrative, popolari strappano sei regioni ai socialisti

- Il Partito popolare spagnolo ha strappato al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) almeno sei (Aragona, Baleari, Cantabria, La Rioja, Estremadura e Valencia) delle dieci regioni che governava, con le Isole Canarie ancora in bilico. Il principale partito d'opposizione è riuscito a conquistare alle elezioni amministrative di ieri il maggior numero di voti in 27 capoluoghi di provincia e in 13 di essi ha ottenuto la maggioranza assoluta, rispetto ai 13 capoluoghi in cui ha vinto il Psoe. Il partito del leader Alberto Nunez Feijoo si è imposto a Madrid, in città andaluse come Almeria, Cadice, Cordoba, Granada e Malaga, Badajoz, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santander, Teruel e Logrono e Melilla. (Spm)