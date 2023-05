Corea del Sud: in corso a Seul primo vertice con Paesi insulari del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha inaugurato oggi a Seul il primo vertice coi leader dei Paesi insulari del Pacifico, teso ad accrescere l'influenza coreana in una regione divenuta focus della rivalità geopolitica tra Stati Uniti e Cina. Yoon ha presentato lo scorso anno la strategia della sua amministrazione per l'Indo-Pacifico, incentrata sulla costruzione di una regione "libera, pacifica e prospera" basata sulle regole. Nel fine settimana Yoon ha tenuto alcuni incontro con leader dei Paesi insulari in visita, incluso il presidente di Kiribati, Taneti Maamau, e il primo ministro di Papua Nuova Guinea, James Marape. Durante i colloqui, il presidente ha discusso l'espansione della cooperazione reciproca nello sviluppo, nel settore marittimo e della pesca. la costruzione di una infrastruttura sanitaria e la risposta al cambiamento climatico", recita una nota diffusa ieri dall'ufficio di presidenza coreano. Al vertice in corso a Seul, che proseguirà domani, partecipa anche il ministro della Difesa australiano Richard Marles. La scorsa settimana i Paesi insulari del Pacifico hanno accolto in visita il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il primo ministro indiano Narendra Modi. (segue) (Git)