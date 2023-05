Spagna: elezioni amministrative, i popolari strappano ai socialisti 15 dei 22 capoluoghi governati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo ha vinto le elezioni comunali di ieri, con oltre 7,4 milioni di voti, circa 800 mila voti in più dei Partito socialista operaio spagnolo, al quale ha strappato 15 dei 22 capoluoghi di provincia in cui governava, compresi "feudi" come Siviglia, Valladolid, Castellon e Palma. Rispetto alle elezioni amministrative del 2019, quando il Pp era guidato da Pablo Casado, il principale partito d'opposizione ha ottenuto 1,8 milioni di voti in più. Oltre che a Madrid, il Pp si è assicurato la maggioranza assoluta a Malaga, Almeria, Cadice, Cordoba, Granada, Murcia, Oviedo, Santander, Teruel, Logrono, Badajoz e Salamanca. Valencia, una della città più contese, è infine andata al partito di Alberto Nunez Feijoo, a cui mancano tuttavia quattro seggi per raggiungere la maggioranza assoluta, che può assicurarsi con Vox. I popolari continueranno a governare ad Alicante se stringeranno un'alleanza con il partito sovranista di Santiago Abascal. In Andalusia, il Pp ha vinto in tutti i capoluoghi tranne che a Jaen, dove il Psoe ha raccolto più voti, pur ottenendo lo stesso numero di consiglieri comunali. In Castiglia La Mancia, dove il Psoe governava i cinque capoluoghi, il Pp può ora assumere il controllo a Toledo, Ciudad Real, Guadalajara e Albacete, sempre in caso di alleanza con Vox. Il Psoe perde anche Palma di Maiorca, dove il Pp non è riuscito, tuttavia, ad assicurarsi la maggioranza assoluta. Mentre i socialisti sono stati i più votati a Las Palmas di Gran Canaria e potrebbero mantenere il governo in alleanza con Nueva Canarias, mentre a Santa Cruz di Tenerife la chiave è detenuta da Coalición Canaria, che dovrà scegliere se sostenere il Psoe o il PP e Vox. (Spm)