Emirati: delegazione di alto livello in visita in Repubblica Ceca, focus su cooperazione

- Una delegazione di alto livello degli Emirati Arabi Uniti, guidata dal ministro di Stato, Ahmed Ali al Sayegh, è partita per la Repubblica Ceca, dove ha preso parte al Forum per gli affari bilaterali. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, la delegazione era composta dal vice ministro per gli Affari economici e il Commercio, Saeed Mubarak al Hajri, dal presidente della Federazione delle camere di commercio emiratine e dell’Industria, Abdullah al Mazrouei, e da altri rappresentanti di ministeri e di aziende del settore pubblico e privato. Per la Repubblica Ceca, al forum hanno preso parte il primo ministro, Petr Fiala, il ministro dell’Industria, Jozef Sikela, il ministro delle Finanze, Zbynek Stanjura, il vice ministro degli Esteri, Jiri Kozak, il consigliere per la Sicurezza nazionale, Tomas Pojar, e altri rappresentanti delle istituzioni. Obiettivo del Forum è ampliare la cooperazione bilaterale in diversi settori di comune interesse e la stipula di un accordo per eliminare la doppia tassazione negli scambi commerciali tra i due Paesi. Le due delegazioni, inoltre, hanno concordato sulla cooperazione in materia di contrasto al cambiamento climatico. (Res)