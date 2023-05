Spagna: elezioni amministrative, leader popolari Feijoo, il Paese ha iniziato nuovo ciclo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha iniziato un nuovo ciclo politico con la vittoria delle elezioni regionali e comunali. Lo ha detto il leader nazionale dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, commentando i risultati della sua formazione, che si è imposta come la più votata del Paese riuscendo a strappare ai socialisti regioni e comuni chiave. "So che il mio momento arriverà se gli spagnoli lo vorranno, ma questo è il momento dei candidati che hanno vinto", ha detto Feijóo in vista delle elezioni generali prevista per la fine del 2023. Secondo il leader dell'opposizione, il Pp ha recuperato la sua "versione migliore" che è in "sintonia con la maggioranza della Spagna, quel partito di centro, ampio, in cui si inserisce l'immensa maggioranza dei cittadini". "Ha vinto la centralità sul radicalismo. Il rispetto ha vinto sulle offese, l'interesse generale sugli interessi delle minoranze", concluso Feijoo. (Spm)