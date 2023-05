Regno Unito: nuovi piani della polizia per fermare i migranti che lasciano l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica aiuterà i Paesi del Nord Africa a identificare e smantellare i gruppi di trafficanti di esseri umani nel tentativo di fermare l'attesa ondata di centinaia di migliaia di migranti che cercheranno di lasciare il continente per l'Europa quest'estate. Il quotidiano "The Times" ha riferito che le previsioni del governo italiano parlano di 400 mila migranti che tenteranno di raggiungere l’Europa attraverso l'Italia quest'estate. Il ministero dell'Interno di Londra teme che ciò porterà a un'ondata di migranti che cercano di entrare nel Regno Unito in modo illegale. Finora quest'anno 7.569 migranti hanno attraversato il canale della Manica su piccole imbarcazioni, un quarto in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia, il ministero dell'Interno si aspetta più traversate clandestine in estate e sta intensificando gli sforzi per frenare i gruppi criminali che organizzano i viaggi. (Rel)