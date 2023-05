India-Cambogia: re Norodom Sihamoni in visita da oggi al 31 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e la Cambogia, ricorda la nota, intrattengono relazioni cordiali e amichevoli, radicate nei legami culturali e tra i popoli e basate su valori condivisi, sull’impegno a promuovere la crescita economica, sulla collaborazione nei settori della difesa e della sicurezza e sulla convergenza su questioni regionali e globali. L’India assiste la Cambogia nel potenziamento delle capacità e nella formazione delle risorse umane attraverso la cooperazione tecnica, le borse di studio, le sovvenzioni e i prestiti agevolati per lo sviluppo. Tra l’altro, sono in corso progetti di conservazione e restauro degli antichi templi di Angkor Wat, Ta Prohm e Preah Vihar con finanziamenti indiani. Inoltre, Nuova Delhi ha offerto 1,5 milioni di dollari per l’acquisto di attrezzature per lo sminamento e una linea di credito del valore di 50 milioni di dollari. L’interscambio commerciale nell’anno fiscale 2023-23, finito a marzo, è stato di 366 milioni di dollari. Gli investimenti indiani in Cambogia sono stimati intorno ai 115 milioni di dollari, principalmente nei prodotti farmaceutici, automobilistici e minerari. (Inn)