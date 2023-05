Usa: leader senatori repubblicani McConnell appoggia accordo sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei Repubblicani al Senato federale Usa, Mitch McConnell, ha preso pubblicamente posizione a sostegno dell'accordo sul debito raggiunto dalla Casa Bianca e dalla presidenza repubblicana della Camera. McConnell ha sollecitato i suoi colleghi conservatori al Senato a non ostacolare l'approvazione dell'accordo, per non rischiare di superare la scadenza del 5 giugno oltre la quale lo Stato federale rischierebbe il default. Secondo McConnell, il presidente della Camera repubblicano Kevin McCarthy ha ottenuto dalla Casa Bianca concessioni significative, come il taglio della spesa discrezionale non legata alla Difesa e la revoca dei finanziamenti addizionali per l'Internal Revenue Service (Irs). "Il Senato deve agire rapidamente e approvare questo accordo senza ritardi inutili", ha dichiarato il senatore. (segue) (Was)