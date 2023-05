Usa: leader senatori repubblicani McConnell appoggia accordo sul debito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge definisce una serie di obiettivi di spesa sino al 2029, e annulla uno stanziamento da 1,4 miliardi di dollari che era stato assegnato all'Internal Revenue Service (Ira, l'agenzia responsabile della riscossione delle imposte) come parte dell'Inflation Reduction Act, il vasto piano di spesa approvato dai Democratici la scorsa estate. Le voci di spesa relative ai programmi assistenziali dello Stato federale Usa sono stati uno dei principali nodi di contrasto tra i Repubblicani e la Casa Bianca, e non sembrano dover subire tagli sostanziali: l'accordo raggiunto nel fine settimana introduce aggiustamenti ai criteri per l'accesso all'Assistenza temporanea per le famiglie in difficoltà (Tanf) e al Programma di assistenza supplementare alla nutrizione (Snap). (segue) (Was)