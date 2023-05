Ucraina: massiccio attacco con droni contro Kiev, Podolyak minaccia "conseguenze per l'Iran"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha commentato il massiccio attacco con droni suicidi di fabbricazione iraniana subito la scorsa notte da Kiev, affermando che l'Iran subirà "conseguenze" per la fornitura di armi alla Russia. "Tehran è diventato un alleato chiave di Mosca in questa guerra, fornendo deliberatamente armi per attacchi contro città civili", ha scritto il funzionario ucraino su Twitter. "L'attacco di stanotte con 50 droni Shahed (...) è un'altra eloquente conferma di questa verità", ha aggiunto Podolyak. "Oggi vorrei ricordare a Tehran le leggi di base della vita, in particolare la legge del boomerang. Non lasciatevi confondere dall'illusione della lontananza geografica o dalle priorità immediate dell'Ucraina. Una volta scagliati, gli Shahed troveranno di sicuro un giorno la strada del loro costruttore", ha concluso Podolyak, prima di anticipare la presentazione di sanzioni unilaterali contro l'Iran entro 50 giorni. (Kiu)