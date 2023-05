Corea del Nord: Giappone, pronti a distruggere qualunque missile violi lo spazio aereo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone intende distruggere qualunque missile nordcoreano violi il suo spazio aereo e ha intrapreso preparativi in tal senso. Lo ha comunicato oggi il ministero della Difesa del Giappone rispondendo a Pyongyang, che ha informato Tokyo di voler immettere in orbita il suo primo satellite spia tra il 31 maggio e l'11 giugno prossimi. "Assumeremo misure distruttive contro missili balistici a qualsiasi altro missile la cui traiettoria conduca al nostro territorio", afferma una nota del ministero della Difesa, che menziona in particolare i missili antiaerei Standard Missile-3 (Sm-3) e Patriot Missile Pac-3 in dotazione alle Forze di autodifesa giapponesi. (segue) (Git)