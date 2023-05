Corea del Nord: Giappone, pronti a distruggere qualunque missile violi lo spazio aereo nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ispezionato questo mese il primo satellite spia del Paese e ha dato il via libera al "piano di azione futuro" per la sua immissione nell'orbita terrestre. Secondo i media ufficiali nordcoreani, il leader nordcoreano "ha ispezionato il satellite da ricognizione militare n.1, che è pronto allo stivaggio dopo aver completato il controllo generale finale e i test dell'ambiente spaziale". Lo stesso Kim aveva personalmente annunciato il mese scorso il completamento delle operazioni di assemblaggio del satellite e l'approvazione dei piani per il lancio. L'annuncio, diffuso il 18 aprile, era giunto a sua volta una settimana dopo il collaudo da parte di Pyongyang di un nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) a propellente solido. Lo sviluppo di missili Icbm e delle capacità di lancio spaziale presentano significativi elementi di comunanza sul piano tecnologico. (segue) (Git)