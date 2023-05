Corea del Sud: cacciatorpediniere giapponese a Busan per esercitazioni navali congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cacciatorpediniere Js Hamagiri ha gettato l'ancora oggi al porto di Busan, in Corea del Sud, per partecipare a esercitazioni navali multinazionali contro il traffico di armi di distruzione di massa in programma questa settimana. L'esercitazione Eastern Endeavor 23 si terrà mercoledì 31 maggio nelle acque internazionali a sud-est dell'isola sudcoreana di Jeju. Alla manovra prenderanno parte Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti, Australia, Canada e Singapore. I media coreani hanno sottolineato che la nave giapponese arrivata a Busan esibisce il tradizionale vessillo del Sole nascente, che Seul contesta come un simbolo del militarismo pre-bellico giapponese. (Git)