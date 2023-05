Medio Oriente: otto palestinesi feriti e due arrestati in operazione israeliana a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto civili palestinesi sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco, dei quali uno in modo grave, e altri due sono stati arrestati all’alba di questa mattina, durante un’incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) in diversi quartieri della città di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Le Idf hanno fatto irruzione a Jenin da diverse direzioni, schierando cecchini sui tetti di numerosi edifici, in particolare nei pressi dell’ospedale pubblico della città. Violenti scontri sono scoppiati con gruppi di giovani palestinesi in numerosi quartieri, mentre, secondo “Wafa”, le Idf hanno impedito l’intervento delle ambulanze giunte in soccorso dei feriti. Veicoli militari dele Idf, inoltre, si sarebbero scontrati con due ambulanze. Durante l’operazione, i militari israeliani hanno perquisito molte abitazioni della città, arrestando due persone, Nawras Gawadrah e Hassan Tamim Hardan. Sempre all’alba di questa mattina, due palestinesi sono rimasti feriti negli scontri con le Idf nel villaggio di Al Mughayyir, vicino Ramallah, in Cisgiordania, ma secondo l’Autorità nazionale palestinese (Anp), in entrambi i casi si è trattato di ferite lievi. Ieri sera, secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, ad Al Mughayyir, le Idf avevano sparato contro un palestinese che aveva deposto un ordigno esplosivo lungo l’autostrada 458. L’uomo è stato portato nell’ospedale più vicino, in condizioni non gravi, mentre i militari israeliani hanno disarmato l’ordigno. In precedenza, un gruppo di palestinesi, affiliato secondo “Times of Israel” alla Jihad islamica, aveva aperto il fuoco contro l’insediamento israeliano di Mevo Dotan, causando lievi danni materiali. (Res)