Malesia: governo presenterà al Parlamento nuova legge di regolamentazione dei media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni e del digitale della Malesia, Fahmi Fadzil, ha annunciato che il dicastero ha quasi ultimato la stesura di un nuovo disegno di legge per la regolamentazione dei media, che il governo intende presentare al parlamento entro marzo del prossimo anno. Il disegno di legge sul Consiglio dei media della Malesia punta a regolamentare l'industria mediatica, definire un codice di condotta e una procedura per la risoluzione delle controversie originate da reclami dei privati cittadini contro le aziende del settore, oltre a stabilire un bilancio per il Consiglio. "Presenteremo la bozza al procuratore generale per una revisione, e poi sarà portata all'attenzione del consiglio dei ministri. Una volta approvata da quest'ultima, verrà posta sul tavolo del parlamento", ha dichiarato Fahmi. "Ci aspettiamo che ciò accada già a ottobre, quando il parlamento sarà in sessione, e al più tardi nella prima sessione del 2024, attorno al mese di marzo". (Fim)