Business news: Argentina, Cristina Kirchner, "serve sguardo strategico su risorse minerarie"

- La vicepresidente dell'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha affermato che il Paese deve avere uno "sguardo strategico" sulle risorse di cui dispone. Lo ha detto durante la cerimonia commemorativa del 20mo anniversario della presidenza di Nestor Kirchner in Plaza de Mayo. "Dobbiamo aprire la mente e vedere come in altre economie si articolano pubblico e privato", ha detto la due volte presidente dell'Argentina, che ha assicurato che il kirchnerismo "ha recuperato (il bacino) Vaca Muerta" e che il Paese ha "risorse strategiche straordinarie". "Serve uno sguardo strategico", ha detto. Inoltre, ha menzionato i piani dei governi di Bolivia e Cile sul litio e ha detto che in Argentina si deve sfruttare questa risorsa ma facendo "una parte delle batterie qui". "Dobbiamo articolare qualcosa di diverso, non possiamo continuare ad essere legati a un'economia primaria e a prezzi internazionali, che piova o sorga il sole", ha detto la vicepresidente, che pochi minuti prima aveva affermato che l'economia argentina è "agro dipendente". "Dobbiamo stringere un'alleanza pubblico-privato per aggiungere valore e incorporare la tecnologia", ha detto. (Res)