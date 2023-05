Business news: Cuba-Ue, Borrell, noi principale partner commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le misure restrittive degli Stati Uniti, l’Unione europea è il principale partner commerciale di Cuba. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della sua visita ufficiale a Cuba. "Nonostante tutte le limitazioni e le misure restrittive del blocco statunitense, che non rende le cose facili, siamo il principale partner commerciale di Cuba", ha detto Borrell, parlando a un incontro con gli imprenditori locali. L’Ue, ha aggiunto, è anche la seconda fonte di turisti per l’isola. “E’ chiaro che siamo molto più importanti di altri partner come Russia e Cina”. Borrell ha quindi ricordato che l’Ue rappresenta circa un terzo del commercio estero sull'isola, "contro l’8 per cento della Cina o l’8 per cento della Russia” e ha annunciato un fondo di 14 milioni di euro per aiutare a promuovere le piccole imprese a Cuba, segno del "desiderio dell'Ue di accompagnare Cuba nel suo processo di riforme economiche e sociali in un rapporto di rispetto reciproco”. (Res)