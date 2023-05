Giappone: sondaggio, 60 per cento cittadini contrario a elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei giapponesi è contraria all'ipotesi di elezioni anticipate per il rinnovo della Camera bassa della Dieta. Si è detto contrario a tale ipotesi il 60,6 per cento dei partecipanti a un sondaggio effettuato nel fine settimana dall'agenzia di stampa "Kyodo", che ha coinvolto in tutto 1.052 persone. Il 30,2 per cento dei partecipanti al sondaggio, invece, ha espresso un parere favorevole allo scenario di elezioni anticipate. Dopo il vertice del G7 ospitato dal Giappone tra il 19 e il 21 maggio scorsi, è tornata a circolare l'ipotesi che il primo ministro Fumio Kishida possa sciogliere la Camera bassa e indire elezioni anticipate, nel caso i sondaggi o un aumento apprezzabile dei consensi al governo in carica. Il sondaggio effettuato da "Kyodo" rileva che per il 62,3 per cento dei giapponesi Kishida ha dato una dimostrazione di leadership durante il vertice del G7. I sondaggi, però, non certificano un aumento apprezzabile del tasso di approvazione al governo, che si attesta a circa il 47 per cento. Il sondaggio effettuato da "Kyodo" rileva che ben il 70 per cento dei giapponesi è preoccupato dai piani del governo per l'espansione del sistema di identità digitale basato sul sistema "My Number". (Git)