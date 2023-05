Business news: Trasporto aereo, dal 15 giugno voli quotidiani diretti tra Roma e Città del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 giugno Messico e Italia saranno collegati con un volo diretto dell'Aeromexico a cadenza giornaliera. Lo ha detto Pasquale Speranza, direttore del settore vendite di Aeromexico in Europa e Asia, accompagnando il ministro del Turismo, Miguel Torruco Marques, in un evento all'ambasciata del Messico a Roma. "Dal 26 marzo abbiamo inaugurato la tratta tra le due capitali, Roma e Città del Messico, con quattro voli settimanali. Dal 1 giugno, considerato il grande successo avuto, abbiamo incrementato la frequenza a cinque voli settimanali e a partire dal 15 giugno la frequenza sarà giornaliera", ha detto Speranza, specificando che la tratta sarà sempre coperta da un 787 Dreamliner. "È molto importante sottolineare che non solo mettiamo in comunicazione le due capitali, ma grazie alla collaborazione con Ita e Trenitalia colleghiamo tutta l'Italia al Messico", ha detto Speranza. (Res)