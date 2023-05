Business news: Ecuador, presidente Lasso firma decreto per attrarre investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha firmato martedì un decreto legge per incentivare investimenti produttivi, tanto nazionali quanto internazionali. Si tratta del secondo provvedimento di urgenza firmato da Lasso dopo la dissoluzione del Parlamento decisa a fronte di una nuova richiesta di "giudizio politico" nei suoi confronti. Il decreto - che la Corte suprema dovrà ora stabilire se rientra tra quelli "di emergenza finanziaria" esperibili in assenza del Parlamento -, è stato disegnato per promuovere alcuni processi industriali, aumentare l'offerta esportabile e la capacità competitiva del Paese, con un'attenzione speciale alle zone di frontiera. Tra i punti qualificanti del decreto si cono infatti riforme sulla definizione legale di zona franca, che porterà alla creazione di Zone speciali di sviluppo, con agevolazioni tributarie e doganali. (Res)