Usa: Biden su accordo sul debito, concessioni ai repubblicani non sono eccessive

- Le concessioni accordate dalla Casa Bianca, nel quadro delle trattative con i repubblicani per trovare un accordo per alzare il tetto del debito federale, non sono eccessive. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, i quali hanno chiesto un commento in merito ad alcuni esponenti del Partito democratico che sarebbero preoccupati per alcune “concessioni eccessive” accordate dalla Casa Bianca per arrivare ad un compromesso, Biden si è limitato a dire che “avranno modo di capire che non è questo il caso”. (Was)