Business news: Brasile-Regno Unito, Londra stanzia 2,3 milioni di euro per progetto in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha annunciato uno stanziamento da 2,3 milioni di euro per un progetto di ricerca scientifica nella foresta amazzonica nell'ambito del piano Amazon Face. Lo ha riferito il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, al termine di una visita presso la stazione di ricerca Amazon Face, circa 80 chilometri da Manaus, capitale dello stato brasiliano di Amazzonia. All'incontro ha partecipato la ministra della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione del Brasile, Luciana Santos. Con l'importo annunciato oggi, il Regno Unito raggiunge un totale di 8,4 milioni di euro in favore di Amazon Face dal 2021. Il governo brasiliano investirà 6 milioni di euro nel progetto attraverso il Fondo nazionale per lo sviluppo scientifico e tecnologico (Fndct). (Res)