Usa: Biden su debito, McCarthy ha negoziato in buona fede

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha negoziato l’accordo con la Casa Bianca per alzare il tetto del debito federale “in buona fede, mantenendo la parola data”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annunciando l’accordo alla Casa Bianca. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, i quali hanno chiesto se McCarthy riuscirá a raccogliere i voti sufficienti nel suo partito per far approvare l’accordo alla Camera, Biden ha detto di essere fiducioso. “Mi aspetto che riesca: se fosse stato cosciente di non avere il sostegno necessario, non avrebbe approvato l’accordo”, ha aggiunto. (Was)