Business news: Brasile, Banca di sviluppo annuncia linea di credito per investimenti in innovazione

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) del Brasile aprirà una linea di credito a tasso di interesse agevolato da 20 miliardi di real (3,7 miliardi di euro) per imprese che investiranno in innovazione. Lo ha detto il presidente dell'istituto di credito statale, Aloizio Mercadante, nel corso dell'evento Industry Day presso la Federazione delle industrie di San Paolo (Fiesp). "Ieri abbiamo approvato una linea di credito da 20 miliardi di real per i prossimi quattro anni, in favore di aziende che intendano investire in innovazione. Il tasso di interesse sarà dell'1,7 per cento", ha detto. Mercadante ha anche annunciato una linea di credito da 2 miliardi di real (374 milioni di euro) in favore di aziende che producono beni per esportazione. Il tasso di interesse fisso sarà in questo caso del 7,5 per cento da restituire in dieci anni. (Res)