Business news: Brasile, costruttori automobili, misure governo su settore hanno effetto immediato

- Le misure adottate dal governo del Brasile per ridurre fino al 10,79 per cento il prezzo delle automobili utilitarie e per rilanciare il settore in crisi hanno avuto un effetto immediato. Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori di Autoveicoli (Anfavea), Marcio Lima Leite. "Abbiamo avuto notizia di tre fabbriche che hanno già ripreso la produzione interrotta per mancanza di domanda. L'effetto degli sgravi fiscali per l'acquisto di auto è immediato e questo spiega l'urgenza della riattivazione della produzione", ha detto nel corso di un'intervista con "Agencia Brasil" presso la sede della Federazione delle Industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp). (Res)