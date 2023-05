Serbia: Vucic, elezioni anticipate opzione realistica, governo grazie a sostegno popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia sarà governata da coloro che ottengono il sostegno della gente, non di alcune ambasciate straniere. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic ospite ieri della radiotelevisione serba "Rts". "Le elezioni anticipate sono un'opzione realistica, ma non accetterò un governo di transizione, né darò un mandato a qualcuno che ascolta ordini provenienti dall'estero", ha affermato Vucic. Il capo dello Stato ha quindi detto che "non farà" un discorso politico al raduno del Partito progressista (Sns), di cui è leader, previsto per venerdì prossimo, ma si rivolgerà ai cittadini "con un piano a lungo termine per essere il presidente di tutti". "Voglio provare a unire la Serbia", ha sottolineato. Il capo dello Stato serbo ha quindi affermato a proposito delle richieste fatte dall'opposizione dopo i due massacri avvenuti nel Paese agli inizi di maggio e su cui continua la discussione in Parlamento in questi giorni, di essere "pronto a parlare" con coloro che protestano per i reality show e per il lavoro dell'Organismo di regolamentazione dei media elettronici (Rem), ma che l'opposizione "non vuole discutere". A un commento sulla dichiarazione dell'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, secondo cui si attende il parere delle istituzioni di Pristina per la formazione dell'Associazione dei comuni serbi nel nord del Kosovo (Zso), Vucic ha sottolineato che le autorità di Pristina "non hanno alcuna autorità in relazione alla Zso" e ha pregato Escobar di "leggere il materiale". (segue) (Seb)