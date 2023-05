Kosovo: Varhelyi, proseguire nelle riforme e dialogo Pristina-Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è determinato nel suo percorso verso l'Ue e deve continuare nelle riforme che portano all'avvicinamento all'Unione e nell'attuazione dell'accordo di normalizzazione delle relazioni fra Pristina e Belgrado. A dirlo il commissario europeo alle Politiche di vicinato e all'Allargamento, Oliver Varhelyi, in una conferenza stampa congiunta con la presidente del Kosovo Vjosa Osmani, nel corso della sua visita nella regione. Varhelyi, nel suo discorso, ha citato più riforme che il Kosovo deve ancora portare avanti, da quella del sistema giudiziario a quella sull'attuazione del quadro giuridico per la lotta alla corruzione, oltre alle azioni da intraprendere per combattere la criminalità organizzata e l'impegno per far cessare le campagne diffamatorie contro i media, che minano la libertà d'espressione. Punto chiave del discorso di Varhelyi, inoltre, quello legato all'attuazione dell'accordo di normalizzazione delle relazioni fra Pristina e Belgrado. (segue) (Beb)