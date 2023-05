Serbia: presidente Vucic convoca consiglio di sicurezza dopo disordini nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha convocato nella tarda serata di ieri una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale dopo i disordini nel nord del Kosovo. “Temo e mi aspetto il peggio perché so con chi abbiamo a che fare”, ha dichiarato il capo dello Stato serbo dopo che ieri le forze di polizia kosovare sono entrate negli edifici dei comuni di Leposavic, Zubin Potok e Zvecan, nel nord del Paese, usando gas lacrimogeni e granate assordanti. I disordini sono cominciati quando esponenti della comunità serba in Kosovo hanno cercato di impedire l’ingresso nei comuni ai sindaci di etnia albanese vincitori delle recenti elezioni municipali. Una porzione significativa della comunità serba – che in quell’area del Paese è maggioranza – ha boicottato l’appuntamento elettorale, con una misera affluenza del 3,4 per cento. (segue) (Seb)