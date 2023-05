Turchia: Erdogan festeggia la vittoria, “governeremo per i prossimi cinque anni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato la sua vittoria alle elezioni presidenziali. È quanto emerso in un discorso tenuto dal presidente turco ai suoi sostenitori radunati a Istanbul. "Ringrazio coloro che ancora una volta hanno riposto in noi la responsabilità di governare la Turchia per i prossimi cinque anni", ha detto Erdogan. "Abbiamo completato il secondo turno delle elezioni presidenziali con il favore della nostra nazione", ha proseguito. I risultati finali ufficiali non sono ancora stati resi noti, ma con oltre il 98 per cento delle schede scrutinate Erdogan è in vantaggio con circa il 52 per cento dei consensi. Questo risultato sancisce l’inizio del terzo mandato del leader turco, che rimarrà alla guida del Paese fino al 2028.(Tua)