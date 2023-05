Business news: Colombia, indice di povertà sceso di 6,2 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice multidimensionale di povertà in Colombia è sceso di 6,2 punti percentuali tra il 2018 e il 2022, passando dal 19,1 per cento al 12,9 per cento. Lo rende noto il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane). In particolare, nei capoluoghi il livello di povertà si è attestato al'8,7 per cento (-2,8 punti percentuali), mentre nelle aree rurali il dato sale al 27,3 per cento (-3,8 punti percentuali). Il presidente Gustavo Petro ha commentato che la cifra ha raggiunto i minimi storici. (Res)