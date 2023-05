Business news: Brasile, presidente Stellantis incontra governo, necessario facilitare accesso al credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario che il governo brasiliano faciliti l'accesso al credito per la popolazione per favorire la crescita del settore automobilistico nel Paese. Lo ha detto il presidente del gruppo automobilistico Stellantis per il Sud America, Antonio Filosa, al termine di un incontro con il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad. "Se il problema è il credito perché i tassi di interesse sono troppo alti, chiaramente facilitare il credito sarebbe una buona mossa da parte del governo", ha detto in una dichiarazione alla stampa. Filosa ha sottolineato che gli alti tassi di interesse (il tasso di riferimento dell'economia è al 17,75 per cento) sono un ostacolo al progresso del settore automobilistico in Brasile. "L'industria oggi sta chiaramente soffrendo per gli alti tassi di interesse. Quindi, abbiamo bisogno di misure che possano offrire l'accesso al cliente indipendentemente dall'interesse", ha affermato, evidenziando che la previsione di una esenzione fiscale aiuterebbe ad abbassare il prezzo delle auto. L'incontro con Filosa si è tenuto nell'ambito di consultazioni interne al governo avviate per cercare una soluzione alla contrazione degli affari per le case automobilistiche, a causa dei rincari dei prezzi delle auto, dell'inflazione e dell'alto tasso di interesse sui finanziamenti per l'acquisto. (Res)