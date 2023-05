Spagna: elezioni comunali Madrid, popolari in vantaggio ma senza maggioranza assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 21,16 per cento dei voti scrutinati, il Partito popolare è in vantaggio alle elezioni comunali di Madrid, ma non raggiunge per ora la maggioranza assoluta. Dall'Assemblea uscirebbe il partito d'ispirazione liberale Ciudadanos (Cs) ed entrerebbe il partito di sinistra Unidas Podemos, partner di minoranza del governo nazionale di Pedro Sanchez. In particolare, il Pp del sindaco uscente, Jose Luis Martinez Almeida, otterrebbe 25 seggi, il partito di sinistra Mas Madrid 12, lo stesso numero del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). Mentre la formazione sovranista Vox si assicurerebbe cinque consiglieri, due in più di Unidas Podemos. (Spm)