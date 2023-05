© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni al presidente Erdogan per la sua vittoria elettorale. Italia e Turchia sono alleate e condividono importanti responsabilità nel Mediterraneo e nel mondo. Insieme possiamo fare di più per i nostri popoli e la crescita e la stabilità globale". Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando l'esito delle elezioni presidenziali in Turchia. (Rin)