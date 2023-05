Business news: Brasile, ministro Esteri, entro fine anno firma accordo Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha affermato che l'accordo commerciale tra Unione europea (Ue) e Mercato comune del sud (Marcosur) sarà firmato entro fine anno. Il governo brasiliano sta esaminando un documento integrativo inviato da Bruxelles con nuove condizioni ambientali da rispettare per concludere l'accordo, ha spiegato il ministro. "Vogliamo uno strumento equilibrato, con vantaggi concreti per entrambe le parti, sia in termini di commercio che di investimenti. Allo stesso tempo, non accettiamo che l'ambiente – legittima preoccupazione che condividiamo – venga utilizzato come pretesto per richieste irragionevoli, per l'adozione di misure protezionistiche o, al limite, per ritorsioni irragionevoli", ha detto Vieira nel corso di un'audizione presso la commissione Esteri della Camera dei deputati. (Res)