Business news: Perù, dal 2010 esportazioni in Cina aumentano al ritmo del 12,7 per cento su anno

- Dal 2010, anno in cui è entrato in vigore il Trattato di libero commercio (Tlc), le esportazioni dal Perù alla Cina sono aumentate a un ritmo medio del 12,7 per cento su anno. Lo ha fatto sapere il ministero del Commercio estero del Perù, nel corso dell'incontro "13 anni del Tlc Per-Cina: analisi e risultati commerciali e investimenti" organizzato dalla Camera di commercio sino-peruviana. "È importante sottolineare la crescita delle esportazioni non tradizionali, quelle che hanno il maggior valore aggiunto e creano più occupazione", ha detto il responsabile della Camera, Juan Carlos Matthew, segnalando che nel 2022 le merci vendute in Cina - il 98,6 per cento delle quali incluse nel trattato - hanno fruttato 20,6 miliardi di dollari. La Cina, ha ricordato Matthew, è da otto anni il principale socio commerciale del Perù: nel 2022 gli scambi sono stati pari a 34,8 miliardi di dollari, in gran parte centrati su rame e ferro. (Res)