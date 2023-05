Business news: Messico, ministero Economia, da gennaio annunciati investimenti privati per oltre 48 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del 2023, le imprese private hanno annunciato 117 iniziative di investimento in Messico, per un totale di oltre 48 miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero dell'Economia, secondo cui circa 30 miliardi verranno investiti già entro la fine dell'anno, e il restante ammontare entro tre anni. Dati che dimostrano "i vantaggi competitivi del Messico. Stabilità nelle finanze pubbliche e moneta forte; stabilità sociale e politica; una robusta infrastruttura aerea, ferroviaria, marittima e terrestre che ci collega con tutto il mondo; forza lavoro giovane e specializzata; importanti incentivi fiscali; e lo sviluppo di micro, piccole e media imprese", ha scritto il ministero in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Res)