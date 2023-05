Business news: Cile, compagnia di stato Colelco gestirà tutti i contratti per lo sfruttamento del litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ente per la promozione delle produzioni (Corfo) del Cile ha ufficialmente affidato alla compagnia mineraria di stato Codelco il ruolo di impresa pubblica rappresentante dello Stato nella definizione dei futuri contratti con le compagnie che operano nel settore del litio. L'ente ha affidato alla società mineraria statale, nella sua qualità di "società pubblica di lunga esperienza e comprovate capacità", l'incarico di ricercare "i modi migliori” per realizzare la strategia nazionale per il litio annunciata in aprile dal presidente Gabriel Boric. Il vicepresidente esecutivo di Corfo, José Miguel Benavente, ha rimarcato che "i contratti esistenti saranno pienamente rispettati" con le società. La proprietà degli asset minerari rimarrà nelle mani di Corfo per essere sfruttata attraverso contratti di locazione. Il presidente del consiglio di amministrazione della Codelco, Maximo Pacheco, ha affermato che la società avvierà trattative per formare alleanze pubblico-private che diano continuità alle attività produttive nelle saline Atacama. Consolideremo la nostra posizione a livello globale come produttori di due dei minerali critici per la transizione energetica globale”, ha commentato. (Res)