Usa: Biden annuncia accordo sul debito, compromesso che protegge la ripresa economica

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato il raggiungimento di un accordo bipartisan con i repubblicani al Congresso per alzare il tetto del debito federale. Durante un discorso alla Casa Bianca, Biden ha parlato di “un passo avanti importante, che protegge la nostra ripresa economica ed evita un default che avrebbe conseguenze catastrofiche”. Il presidente Usa ha anche sottolineato che l’accordo rappresenta un compromesso tra le parti che hanno partecipato alle trattative negli ultimi giorni. “Questo compromesso consentirà di evitare una crisi economica che porterebbe il nostro Paese in recessione, e protegge anche i successi legislativi dei democratici”, ha aggiunto, esortando la Camera dei rappresentanti e il Senato ad approvare subito il testo. (Was)